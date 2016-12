Gesto osceno, Grasso annuncia misure

Il presidente del Senato Pietro Grasso ha annunciato la convocazione dell'ufficio di presidenza per lunedì alle 13, per esaminare il gesto osceno del verdiniano Lucio Barani in Aula. "D'ora in poi - ha detto Grasso -, visto che l'escalation è arrivata al punto di minare la civile convivenza, il rigore sarà assoluto".