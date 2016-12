Riforma Senato, Bersani: ok aperture "Devono essere gli elettori a decidere"

"E' su questo - si chiede Bersani - che si vuole ragionare seppur chirurgicamente? Ebbene, se è così lo si faccia con chiarezza e semplicità. Con la consapevolezza, cioè, che ambiguità, tatticismo, giochi di parole potrebbero solo aggravare una situazione già complicata".



Grasso: "Auspico un'intesa in zona Cesarini" - Il presidente del Senato Pietro Grasso si è detto "fiducioso" circa un'intesa sulle riforme "anche in zona Cesarini". "Oggi - ha affermato - è un giorno tranquillo e ciò depone bene per la ripresa di contatti per trovare una mediazione". "Auspico che alla ripresa di un tavolo possano essere raggiunti ottimi risultati", ha aggiunto. Ma non è tutto. Il presidente del Senato, a margine di un convegno su Rosario Livatino a Montecitorio, lancia anche l'invito a "diffidare" dagli articoli di giornale che anticipano le sue decisioni sull'emendabilità dell'articolo 2 delle riforme. Poi scherza: "La mia giacca e' rinforzata".