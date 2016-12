Renzi striglia i sindaci: lavorino di più "Entro giovedì approvare riforma P.a."

Il presidente del Consiglio ha inoltre ribadito che "entro mercoledì, al massimo giovedì, bisogna approvare la riforma della Pubblica amministrazione".



Renzi ha parlato anche del Mezzogiorno, dopo il rapporto di Svimez e la lettera pubblicata da Roberto Saviano nella quale è scritto che "dal Sud scappano anche le mafie". "Basta piagnistei: rimbocchiamoci le maniche. L'Italia, lo dicono i dati, è ripartita. E' vero che il Sud cresce di meno e sicuramente il governo deve fare di più ma basta piangersi addosso", ha affermato.



Per il presidente del Consiglio, infatti, l'Italia può iniziare a tornare a sorridere. "L'export è cresciuto del 4,1%, più delle previsioni e gli investimenti stranieri in Italia sono cresciuti del 30%, anche se noi non vogliamo offerte indiscriminate", ha spiegato. "La prima gara per Ansaldo, per esempio, prevedeva la chiusura di Reggio Calabria e noi abbiamo detto no, si è rifatta la gara ed è arrivata Hitachi che ha previsto anche Reggio".



Sulla riforma costituzionale, ha poi dichiarato: "Io e Abe siamo colleghi e anche lui è impegnato in una riforma costituzionale. Certo lui è più fortunato perché ha solo due passaggi, ma noi andremo fino in fondo e faremo il referendum in cui i cittadini diranno sì o no".