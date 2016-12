Renzi: "Meno tasse con le riforme Risorse per 50 mld? Già allo studio"

In un'intervista al Tg2, il premier assicura che "i numeri per portare a casa questo risultato, continuando ad abbassare il debito perché altrimenti i nostri figli dovranno continuare a pagare le nostre colpe e non è giusto, ci sono a condizione che il Parlamento continui a lavorare con intensità".



"Decisi in Europa, sbloccare le opere in Italia" - E ancora Renzi dichiara: "Dobbiamo essere decisi in Ue, ma anche capaci di sbloccare le opere pubbliche in Italia", puntando il dito sulle "notizie che leggiamo su giudici che bloccano aziende o appalti".



Il premier sottolinea poi che "ogni volta che andiamo in Europa ci dicono che dobbiamo spendere bene i fondi Ue e al Sud non lo facciamo. Per questo serve un equilibrio. Noi sappiamo che in Ue siamo tra i più bravi, visto che il Regno Unito ha il debito al 5%, la Francia al 4 e l'Italia sta sotto il 3%. Noi facciamo la nostra parte, ma dobbiamo spendere meglio i soldi che ci sono".



Il nodo coperture - Quanto al nodo coperture, Renzi dice che i 50 miliardi necessari a tagliare le tasse si troveranno. "Abbiamo già iniziato - spiega -. La possibilità di farcela è evidente. E' un piano che stiamo studiando da almeno sei mesi".



"L'Italia torni locomotiva Ue" - Con l'operazione taglio delle tasse Renzi vuole mandare agli italiani un "messaggio forte di fiducia": "Per anni - ha detto - i politici hanno detto 'vi tassiamo, vi tassiamo, vi tassiamo'. Da quando siamo al governo noi, abbiamo iniziato a restituire soldi che sono degli italiani. Se finalmente arriva questo messaggio di fiducia, l'Italia, che è un grande Paese, smette di essere un Paese di piagnistei e lamentele e torna a essere locomotiva d'Europa".