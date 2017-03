Renzi: "Giustizia e non giustizialismo, solidarietà alla Raggi"

"La giustizia non è giustizialismo. Un cittadino è innocente fino a condanna. I processi li fanno i tribunali, non i giornali". Matteo Renzi lo ha ribadito riferendosi al caso Raggi . Ha assicurato infatti "solidarietà a una persona indagata e su cui c'è stata grande polemica, il sindaco di Roma". "Rimasti male?", ha poi detto a chi si aspettava che citasse il caso Consip. "Non puoi immaginare che il garantismo valga solo per i tuoi".