Regionali in Friuli-Venezia Giulia: vince il centrodestra, crollo dei Cinquestelle

Arrivati a circa il 10% dello spoglio delle schede, il candidato alla presidenza del Friuli-Venezia Giulia sostenuto dal centrodestra, Massimiliano Fedriga, è avanti con il 55,80% delle preferenze. Segue il candidato del centrosinistra, Sergio Bolzonello con il 28,39%. Terzo, al momento, Alessandro Fraleoni Morgera (M5s), con il 14,04%, quarto infine Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) con l'1,77%. Per ora sono 136 le sezioni rilevate sulle 1.369 allestite in Friuli-Venezia Giulia per le elezioni regionali.