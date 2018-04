Regionali in Friuli-Venezia Giulia, centrodestra avanti con oltre il 50%

Mentre è in corso lo spoglio delle schede elettorali in Friuli-Venezia Giulia si registra un netto vantaggio per il centrodestra. Segue il Pd, terzi i 5 Stelle. L'affluenza alle urne, rimaste aperte dalle 7 alle 23, è stata pari al 49,63%. Al termine dello scrutinio, si proseguirà con lo spoglio delle schede per il rinnovo delle cariche amministrative di 19 Comuni e dei referendum per la costituzione di due nuovi Comuni.