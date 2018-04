Regionali, domenica Friuli-Venezia Giulia al voto

Regionali 2018, il voto in Friuli-Venezia Giulia Ansa-Centimetri 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I cittadini friulani saranno inoltre chiamati ad eleggere i consigli di 19 Comuni e a votare in due referendum per la costituzione di due nuovi Comuni. Per la prima volta il voto si svolge in una giornata soltanto.



La popolazione residente in Friuli, secondo il censimento Istat al 31 dicembre 2016, è di 1.219.191 abitanti; pertanto, in base allo statuto della Regione Autonoma che determina il numero di consiglieri (uno ogni 25mila abitanti), i rappresentanti da eleggere saranno 49.



Il sistema elettorale friulano - Di questi, due seggi da consigliere regionale sono riservati al presidente eletto e al candidato presidente che si aggiudica il secondo posto per numero di voti validi. I restanti 47 seggi sono ripartiti tra le cinque circoscrizioni regionali: Trieste eleggerà nove consiglieri, Gorizia cinque, Udine 18, Tolmezzo tre e Pordenone 12. Il comune di Sappada, da poco aggregato al Friuli-Venezia Giulia, concorrerà per la prima volta, nella circoscrizione di Udine.



Come si vota - Alle urne i cittadini friulani riceveranno una sola scheda di colore azzurro, sulla quale troveranno il nome e il cognome di ogni candidato alla presidenza affiancato dai simboli delle liste sostenitrici. E' possibile segnare il nome del candidato presidente (in questo caso il voto non va a nessuna delle liste che lo sostengono), oppure si può tracciare un segno su una delle liste (il voto vale automaticamente per il candidato presidente al quale il partito è collegato). In alternativa, l'elettore potrà barrare sia il nome del candidato presidente su una lista a lui collegata. E' consentito il voto disgiunto: ogni avente diritto può infatti votare per un candidato alla presidenza della Regione e una lista a lui non collegata. In ogni caso, si può esprimere una sola preferenza per i candidati alla carica di consiglieri regionali.