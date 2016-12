Regionali 2015, candidato Pd (ma di destra): "I gay mi fanno schifo"

07:36 - "Si può ancora dire in un Paese libero e democratico che questi mi fanno schifo?”. E' la frase che Carlo Aveta, l’ex dirigente della Destra, su Facebook mette commentando una foto di un gay pride. Una frase che imbarazza il Pd visto che Aveta è candidato con Enzo De Luca. Un commento del 17 giugno ma che nonostante le polemiche non è stata cancellata nè rettificata. Dal canto suo De Luca tira dritto: "Sui candidati garantisco io".

Il candidato governatore del centrosinistra Vincenzo De Luca va avanti per la sua strada e spazza le polemiche replicando anche al suo partito su alleanze e candidati. Prima c'era stata l'alleanza last minute con l'avversario di un tempo De Mita, poi i candidati di destra imbarcati.



"Abbiamo concluso un'intesa programmatica e non politica con l'Udc - spiegava l'ex sindaco di Salerno a margine di un appuntamento elettorale a Napoli - che ha fatto una scelta di civiltà prendendo le distanze da un metodo di lavoro più attento all'uso clientelare delle risorse". Come a sottolineare che tra lui e De Mita c'era una convergenza sul programma più che un'alleanza politica.



Resta l'imbarazzo del Pd per la presenza nelle liste a sostegno di De Luca una serie di transfughi del centrodestra. Imbarazzo evidente anche nelle parole della segretaria regionale del Pd Assunta Tartaglione che sul patto De Mita-De Luca si mostra scettica: "L'accordo non è stato fatto dalle segreterie dei partiti ma è stato un accordo dell'ultimo minuto. Ci auguriamo che possa essere un valore aggiunto. Speriamo".



"Nelle liste ci sono 500 candidati - la replica di De Luca - è difficile controllare tutto, l'importante è che sia chiaro il nostro impegno per legalità e trasparenza, avremo modo di verificare tutto nei prossimi giorni e i cittadini potranno tranquillamente negare il consenso a quelli che riteniamo non siano coerenti. Abbiamo in lista figure simbolo dell'impegno civile, sono estremamente soddisfatto. Possiamo fare un lavoro eccellente, rispetto al quale la garanzia è data da me e dal rigore spartano con cui abbiamo gestito le istituzioni".