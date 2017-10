Referendum trivelle, Viminale: alle 19 l'affluenza dei votanti ha raggiunto il 23,49%

C'è ancora tempo fino alle 23 per recarsi ai seggi per il referendum sulle trivellazioni in mare. Per poter votare occorre presentare la tessera elettorale e un documento di identità. Perché la proposta del referendum sia approvata occorre che vada a votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto, che in tutto contano sono 51 milioni, e che la maggioranza si esprima con "sì". Alle 19 l'affluenza è stata del 23,49%.