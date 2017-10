"Flop" del voto elettronico in Lombardia - In Lombardia si sono registrate alcune criticità tecniche nella fase di riversamento dei dati delle Voting machine e pertanto i risultati completi sono arrivati solo nella tarda mattinata di lunedì. Era la prima volta che veniva sperimentato in Italia il voto elettronico ma lo scrutinio è risultato lentissimo. "Abbiamo avuto un problema con 300 chiavette su 24mila tablet", spiega il governatore Roberto Maroni. Maroni: "Il Nord vuole essere ricompensato" - Maroni, che aveva posto l'asticella dell'affluenza al 34% per decretare il successo della consultazione, si proclama comunque soddisfatto. "Io punto con la maggiore autonomia ad avere almeno 24-25 miliardi di euro in più che, con le giuste competenze, mi consentirebbero di fare quello che ora non riesco a fare. Il Nord c'è e vuole essere ricompensato". "Da Gentiloni via libera al confronto" - Il presidente della Lombardia ha poi riferito di aver avuto un "cordiale" colloquio col premier Paolo Gentiloni sul risultato del referendum. "Mi ha confermato il via libera al confronto su tutte le materie previste dalla Costituzione, con anche il coinvolgimento del ministero dell'Economia" sulla questione del coordinamento del sistema tributario.

Zaia: "Chiederemo i nove decimi delle tasse" - "Il governatore del Veneto, Luca Zaia, esulta per il risultato e spiega che il Veneto chiede, nel contratto che presenterà al governo per avere maggiore autonomia, "tutte le 23 materie, lo dico subito, e i nove decimi delle tasse. Quando andremo a trattare con il governo avremo quasi sei milioni di cittadini insieme a noi".



Ma Martina frena: "Soldi delle tasse non trattabili" - Ora inizia la trattativa per la realizzazione di una maggiore autonomia nelle due regioni. Il governo, come ha annunciato il sottosegretario Gianclaudio Bressa, è pronto ad aprire un tavolo per negoziare ma il ministro dell'Agricoltura e vice segretario del Pd, Maurizio Martina, ribadisce che "il fisco non è oggetto di trattativa, i soldi delle tasse non sono trattabili". Secondo le intenzioni dell'esecutivo la trattativa dovrà ricalcare il modello Emilia Romagna.



Controreplica del governatore del Veneto: "L'interlocutore è il premier" - Immediata la controreplica di Zaia. "Io - ribadisce - ero rimasto al punto, e lo dico anche da ex ministro, che Martina si occupa dell'Agricoltura e penso che il nostro interlocutore sia il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni".



Salvini: "Lezione di democrazia per tutta Europa" - Per il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, i referendum consultivi sono stati una "lezione di democrazia per tutta Europa", visto che "è stata scelta la via costituzionale, e le stessa opportunità la offriremo a chi da Nord a Sud ce la chiederà. È una bellissima giornata di sole, i 5,5 milioni di cittadini che hanno scelto di votare mi dicono che per il futuro dell'Italia c'è da pensare sperare. Le riforme partono dal basso, nonostante poteri forti".