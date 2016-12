Referendum riforme, Boschi: "Probabile voto a fine novembre ma se perdiamo non è un dramma"

Il ministro Boschi partecipa alla Festa dell'Unità di Torino 1 di 10 Italy Photo Press Italy Photo Press Il ministro Boschi partecipa alla Festa dell'Unità di Torino 2 di 10 Italy Photo Press Italy Photo Press Il ministro Boschi partecipa alla Festa dell'Unità di Torino 3 di 10 Italy Photo Press Italy Photo Press Il ministro Boschi partecipa alla Festa dell'Unità di Torino 4 di 10 Italy Photo Press Italy Photo Press Il ministro Boschi partecipa alla Festa dell'Unità di Torino 5 di 10 Italy Photo Press Italy Photo Press Il ministro Boschi partecipa alla Festa dell'Unità di Torino 6 di 10 Italy Photo Press Italy Photo Press Il ministro Boschi partecipa alla Festa dell'Unità di Torino 7 di 10 Italy Photo Press Italy Photo Press Il ministro Boschi partecipa alla Festa dell'Unità di Torino 8 di 10 Italy Photo Press Italy Photo Press Il ministro Boschi partecipa alla Festa dell'Unità di Torino 9 di 10 Italy Photo Press Italy Photo Press Il ministro Boschi partecipa alla Festa dell'Unità di Torino 10 di 10 Ansa Ansa Il ministro Boschi partecipa alla Festa dell'Unità di Torino leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non è la fine mondo se vince no" - "Non è giusto equiparare a Brexit il nostro referendum. Se vince il no, non è la fine del mondo". Ha detto Maria Elena Boschi sposando la nuova linea del governo. "Non dobbiamo immaginare scenari catastrofici in caso di vittoria del no - aggiunge la Boschi - ma essere positivi e consapevoli della grande opportunità che abbiamo se vince il sì...". "Questa è la volta in cui siamo chiamati a esprimerci in una riforma che non è perfetta ma pone un passo in avanti e dobbiamo essere consapevoli dell'opportunità che si perde dicendo 'no' a referendum". "Non è semplice arrivare a un testo condiviso - ha aggiunto - Non basta un anno per trovare il consenso necessario per avere un'altra riforma. Il momento è ora".



"La riduzione dei costi della politica serve a riacquistare la credibilità con i cittadini. Noi abbiamo promesso che avremmo ridotto il numero di parlamentari e adesso per la prima volta è una legge. adesso la parola spetta proprio ai cittadini". Ha aggiunto la ministra per le Riforme, Maria Elena Boschi. "La riduzione dei costi con la riforma costituzionale è un dato oggettivo - ha detto ancora -. La stima è di circa 500 milioni ed è vero che gran parte deriva dalla abolizione delle Province (320 milioni) come la legge Del Rio ha previsto".



"Il referendum è un'occasione straordinaria per decidere insieme come modificare Costituzione, come vogliamo immaginare Italia nei prossimo 30 anni. Sappiamo l'importanza della scelta: elemento fondamentale è essere informati". Secondo la ministra Il Pd deve "lavorare perché più persone siano informate, e lo stiamo facendo con attività in università, mercati e associazioni, ma il Pd non basta - ha spiegato Boschi -. La riforma deve parlare a tutti: un ruolo importante dovranno giocarlo i comitati: 3mila sono già nati a favore del sì per fare un operazione di informazione e cercare, con grande rispetto di tutte le posizioni, di confutare alcune false verità".