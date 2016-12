Referendum, Mattarella: "Ingerenze degli Usa? La sovranità resta degli elettori"

L'ambasciatore Usa in Italia, John Phillips, martedì si era schierato apertamente per il Sì al referendum, ipotizzando "conseguenze negative sugli investimenti" americani in Italia in caso di vittoria del No. A ruota erano arrivate la previsione di Fitch di "uno shock per l'economia" con rischi sul rating italiano.



Berlino: "La Merkel appoggia le riforme" - "Ovviamente non spetta al governo tedesco esprimersi su referendum che si tengono in altri Paesi" ma Angela Merkel "appoggia" il premier Matteo Renzi nelle "sue diverse attività di politica interna" e "le riforme che il premier ha avviato, ad esempio nel mercato del lavoro". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert rispondendo a una domanda su quanto affermato martedì dall'ambasciatore Usa a Roma circa il "passo indietro" che farebbero gli investimenti stranieri in Italia qualora prevalesse il No al referendum.