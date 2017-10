Referendum Lombardia, Maroni: giusto pagare 3,5 mln per la sicurezza

"Ci hanno chiesto 3,5 milioni per la sicurezza ai seggi, non è una sorpresa, sapevamo che tutti gli oneri erano a carico delle Regioni". Lo ha detto il presidente delle Lombardia Roberto Maroni. "Sono costi aggiuntivi che abbiamo messo a bilancio. La vedo come una cosa positiva: se la sicurezza è a carico della Regione vuol dire che lo Stato riconosce che la Regione può avere competenza anche sulla sicurezza", ha aggiunto.