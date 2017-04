Primarie Lega il 14 maggio, Salvini: "Bellissimo giorno di ascolto"

Le primarie della Lega Nord si terranno il 14 maggio, in vista del congresso fissato per il 21 dello stesso mese. Lo conferma in un comunicato il Carroccio. "Sarà una bellissima occasione di partecipazione, di ascolto, di proposte per il futuro e di democrazia non solo virtuale, come per i grillini, ma che coinvolgerà migliaia e migliaia di persone in carne e ossa", ha commentato Matteo Salvini.