Pd, Speranza: se diventa il partito di Matteo Renzi me ne vado

"Io sto nel Pd ma non a tutti i costi, non se diventa il PDR (Partito di Renzi)". Così l'esponente della minoranza Dem Roberto Speranza. "Al congresso io ci sono, farò la mia battaglia politica nel Partito democratico per cambiarlo, perché o cambia o muore", afferma. "Ma va fatto un confronto vero, non un votificio ma per ridefinire il 'Chi siamo' e 'Dove andiamo', perché noi nelle fabbriche non esistiamo più: votano Lega o 5 Stelle".