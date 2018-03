Pd, Renzi: chi vuole governo con M5s lo dica in direzione

Secondo Matteo Renzi, "nei prossimi anni il Pd dovrà stare all'opposizione degli estremisti e del M5s. Se qualcuno del nostro partito la pensa diversamente, lo dica in direzione o nei gruppi parlamentari". Il segretario del Partito Democratico ha poi aggiunto: "Le elezioni sono finite, il Pd ha perso, occorre voltare pagina. Per questo lascio la guida del partito. Non capisco le polemiche interne di queste ore".