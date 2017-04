Pd non sarà al corteo Anpi del 25 aprile: "Divide invece di unire"

Il Pd non parteciperà al corteo dell'Anpi per il 25 aprile. Ad annunciarlo è il commissario del Pd capitolino, Matteo Orfini, spiegando che "ancora una volta a Roma il corteo dell'Anpi è diventato elemento di divisione quando dovrebbe essere invece l'occasione di unire la città intorno ai valori della resistenza e dell'antifascismo". Al corteo non parteciperà neanche la comunità ebraica di Roma .

La comunità ebraica, dopo le ripetute polemiche degli scorsi anni, ha confermato la sua assenza al corteo per la presenza di una rappresentanza di palestinesi. "L'Anpi - ha detto la presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello - è fuori dalla storia e non rappresenta più i veri partigiani". "Oggi - ha aggiunto - c'è bisogno di celebrare la giornata del 25 aprile senza faziosità e senza ambiguità".



Il sindaco di Roma Virginia Raggi, invece, il 25 aprile sarà sia al corteo dell'Anpi sia alle celebrazioni dove parteciperà la comunità ebraica di Roma.



E, intanto, il corteo dell'Anpi cambia percorso: non partirà più dal Colosseo, ma dal parco dei Caduti della Montagnola, arrivando sempre a Porta San Paolo passando attraverso quartieri popolari e popolosi come Ostiense e Garbatella.