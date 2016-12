"Il tema della scissione non esiste , invito tutti i commentatori a levarselo dalla testa". " Nessuno mi butterà fuori dal mio partito , cioè da casa mia, ci può riuscire solo la Pinotti schierando l'esercito". E' quanto afferma in Transatlatico alla Camera, l'ex segretario Pd Pierluigi Bersani . Medesima posizione per Roberto Speranza , che afferma: "Lavorerò con tutte le mie energie per tenere unito il Pd. Per me la scissione non esiste".

"Si rischia modifica pericolosa della forma di governo" - "Non esiste, non è mai esistito né può esistere un vincolo di disciplina sui temi costituzionali. Questo da sempre e per qualsiasi partito", ha spiegato Bersani. "Chi guarda le cose in buona fede non può non vedere che l'incrocio tra le due riforme, Costituzione e Italicum, comporta una modifica profonda della forma di governo, una modifica che io ritengo negativa e con quel che succede nel mondo, anche pericolosa".



"Se si tira dritto, lo si fa con il mio no" - "Io ricavo dalla giornata di ieri che si vuol tirare diritto, visto che una commissione non si nega a nessuno. Se si tira diritto, non si può tirar diritto col mio sì. Si tirerà diritto con il mio no", ha aggiunto sulla modifica della legge elettorale. E precisa: la minoranza del Pd "non farà l'Aventino sulla commissione Guerini. Una commissione non si nega a nessuno, ma non facciamoci illusioni...", conclude.