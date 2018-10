Pace fiscale, Salvini a M5S: è nel contratto di governo, per me vale

"Lo dico agli amici dei Cinquestelle: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello per me vale". Lo ribadisce il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, tornando sulla pace. "Sono convinto - ha aggiunto Salvini - che ci sia bisogno di un nuovo rapporto fra italiani ed Equitalia".