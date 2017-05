Nuovi voucher e norma salva direttori dei musei: le novità della manovrina

NUOVI VOUCHER - Arrivano i Libretti famiglia e il 'contratto di prestazione occasionale' riservato alle microimprese sotto i 5 dipendenti. Il tetto è fissato a 5mila euro per lavoratore e per datore di lavoro, con un ulteriore limite di 2.500 euro l'anno per le prestazioni rese a un singolo datore.



NIENTE BAIL IN PER FONDI PENSIONE, SPINTA MERCATO NPL - La previdenza complementare resta fuori dai meccanismo di risoluzione interna delle crisi, mentre si cerca di facilitare la cessione dei crediti deteriorati e creare un mercato attraverso forme di cartolarizzazione. C'è anche la possibilità di costruire delle società veicolo che operino "a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi inclusi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria" (leasing).



ARRIVA LA WEB TAX TRANSITORIA - Non si tratta ancora di una vera e propria tassa sui giganti online, ma di un tentativo di regolamentazione. Le imprese attive sul web con oltre 1 miliardo di fatturato potranno stringere accordi preventivi con l'Agenzia delle Entrate ed evitare così inchieste della magistratura. E' prevista una sorta di compliance rafforzata per evitare di infrangere la legge e di pagare sanzioni.



OBBLIGO RAPPRESENTANTE FISCALE PER PORTALI ONLINE - I portali di affitti online come Booking.com e Airbnb senza stabile organizzazione dovranno nominare un rappresentante fiscale in modo da poter agire da sostituti di imposta e richiedere la cedolare secca a nome del fisco. La nomina di un rappresentante fa emergere l'impresa anche ai fini della web tax.



TASSA DI SOGGIORNO ANCHE IN AIRBNB - Le case private sono equiparate agli hotel e dovranno riscuotere quindi la tassa di soggiorno.



ADDIO A 1 E 2 CENTESIMI - Le monetine di rame scompariranno dal primo gennaio 2018. Se si paga in contanti è previsto un meccanismo di arrotondamento al multiplo di 5 più vicino. L'impatto della norma sarà monitorato dal Garante dei prezzi.



STRETTA SULLE SLOT MACHINE - Nel giro di meno di un anno, da qui all'aprile del 2018 il numero delle macchinette in circolazione dovrà diminuire del 34%, ad un massimo di 265mila.



RIMBORSI IVA PIU' RAPIDI - Grazie allo snellimento delle procedure i rimborsi fiscali in conto capitale dovrebbero essere liquidati nel giro di 65 giorni, 25 in meno degli attuali 90.



PRESTITO PONTE PER ALITALIA - Il decreto che destina 600 milioni di euro alla compagnia area entra direttamente in manovra.



ADDIO STUDI DI SETTORE - Arrivano per 3,5 milioni di contribuenti gli indici di affidabilità fiscale. Il passaggio avverrà dall'anno di imposta 2017. Gli indici saranno organizzati su una scala da 1 a 10. Più alto sarà "il punteggio" meno probabili saranno i controlli.



SALVA MUSEI - Dopo la sentenza del Tar che ha annullato cinque nomine di direttori di musei, si rimette mano alla legge per chiarire che nella nella procedura di selezione pubblica internazionale non ci sono limiti di accesso per gli stranieri.



RAFFORZATA L'ANAC - L'Autorità potrà agire in giudizio contro bandi, atti generali e provvedimenti relativi a contratti di qualsiasi stazione appaltante che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture. Vengono così rafforzati, resi effettivi, i suoi poteri, cancellati dall'ultima dal correttivo al Codice degli appalti.



A SCUOLA SBARCA IL CIBO BIO - Nelle scuole saranno introdotte le mense biologiche certificate con l'obiettivo di promuovere e diffondere l'utilizzo di prodotti bio.



NUOVO STOP A FLIXBUS - Niente da fare per la società tedesca che opera con un modello di business basato sull'associazione temporanea d'impresa appoggiandosi a compagnie di autobus locali.



ESTESI SISMABONUS E ECOBONUS - Anche chi acquista una casa demolita e ricostruita nelle aree ad alto rischio sismico potrà usufruire del 'sismabonus' al 75%. Il bonus ecologico viene invece esteso agli incapienti.



SBLOCCO FONDI PER A24 MA RIMBORSO AD ANAS - I lavori di manutenzione dell' Autostrada dei Parchi saranno effettuati dal concessionario (Carlo Toto) a valere sui canoni di concessione 2015-2016 già dovuti per un totale di 111,7 milioni più interessi. Il dovuto sara' restituito ad Anas a partire dal 2028.



STABILIZZAZIONE 15 MILA PROF - Vengono stanziati 1,3 miliardi fino al 2026 per assumere 15.100 insegnanti ora precari.