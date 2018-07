Migranti, Salvini: "Boom di naufragi, quasi a dire che è colpa mia"

"Mafiosi e scafisti per me siete le stesse merde" - "Si deve capire che qui è finito il business: mafiosi e scafisti per me siete le stesse merde. Non so se un ministro può dire 'merde', ma per me mafiosi e scafisti siete le stesse merde, in Italia voglio che abbiate ben chiaro che avete finito di fare affari che per voi la pacchia è finita", afferma il ministro dell'Interno. "Vediamo se anche su questo ci sarà a sinistra qualche fenomeno che ha voglia di polemizzare", prosegue.



"Per Boeri senza immigrati sarà un disastro? Sbaglia" - "L'immigrazione positiva, pulita, che porta idee, energie e rispetto è la benvenuta. Il mio problema sono i delinquenti, come quello che ha ammazzato un italiano di 77 anni a Sessa Aurunca, preso a pugni da una di queste 'risorse' che ci dovrebbero pagare le pensioni. Perché c'è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell'Inps, che dice che senza immigrati è un disastro. Ma ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici", prosegue Salvini nel video postato su Facebook durante la visita a un'azienda confiscata alla mafia.