Migranti, Salvini: "Altra nave Ong in mare, ma lʼItalia dice no" | Conte: "Più cooperazione Ue-Nato nel Mediterraneo"

Continua l'emergenza migranti. Mentre l'Aquarius è ancora bloccata in alto mare, il ministro dell'Interno Matteo Salvini scrive su Twitter: "Anche la nave Sea Watch 3 è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l'ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia, ma abbiamo smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c'è chi dice no: chiudiamo i porti". Il premier Giuseppe Conte chiede "più cooperazione Ue-Nato nel Mediterraneo".