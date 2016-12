Migranti,Renzi: "Italia non invasa"

19:53 - Nessuna "invasione" di migranti per l'Italia. E' quanto sostiene Renzi, numeri alla mano: "Dal mare sono arrivate 170mila persone l'anno scorso, che non sono rimaste tutte in Italia. Quest'anno siamo sugli stessi numeri: 116.131 a fine agosto - ha detto infatti il premier -. L'Italia non è invasa come dice qualcuno, ha una presenza ancora sopportabile, ma il punto è che non possiamo continuare così".

