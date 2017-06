Migranti, Raggi: "Limitare gli arrivi" e Grillo: "Chiudere i campi rom"

Il sindaco: "Basta nuovi arrivi" - Nella sua lettera il primo cittadino scrive: "Trovo impossibile, oltre che rischioso, ipotizzare altre strutture di accoglienza, peraltro di rilevante impatto e consistenza numerica sul territorio comunale", sottolineando la necessità di considerare l'elevata "pressione migratoria cui è sottoposta Roma" nella decisione della dislocazione di nuove strutture di accoglienza.



"Per tali motivi e in considerazione degli elevati flussi di migranti non censiti, l'amministrazione auspica che le valutazioni sulle possibili devastanti conseguenze in termini di costi sociali e di protezione degli stessi beneficiari, evitando di gravare, ulteriormente, sul territorio comunale", si legge ancora nella lettera.



Grillo: "Vigilanza e censimento" - Sul suo blog Grillo annuncia così tutte le misure a corredo del piano migranti del sindaco: "Chiusura dei campi rom, censimento di tutte le aree abusive e le tendopoli. Chi si dichiara senza reddito e gira con auto di lusso è fuori. Chi chiede soldi in metropolitana, magari con minorenni al seguito, è fuori. In più sarà aumentata la vigilanza nelle metro contro i borseggiatori".



Renzi: "Raggi sui campi rom? Una presa in giro" - "Le promesse di Virginia Raggi sui campi rom sono una presa in giro". Lo ha detto Matteo Renzi. Il segretario Pd ha spiegato: "Penso siano le classiche dichiarazioni a presa in giro degli italiani. Io l'ho smontato un campo rom, da sindaco". Il leader Pd ha invitato a distinguere, perché ci sono rom che delinquono e rom che chiedono di mandare i figli a scuola". Poi ha aggiunto che quando serve lo sgombero "si fa, con fatica, con intervento, con iniziative... Io l'ho fatto". In generale "Grillo si sta accorgendo che la realtà è un po' più grande del blog, che le risposte agli italiani non si danno solo con le fake news e con i troll".