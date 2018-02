Migranti, Gentiloni: "Stop definitivo ai flussi? Molto improbabile"

"L'Italia non sia aggressiva con i Paesi vicini" - L'Italia, ha ribadito il presidente del Consiglio ricevendo il premio Ispi a Milano, "non può essere Paese della chiusura e dell'aggressività verso i vicini". "Noi siamo affezionati alla nostra identità, alle nostre radici culturali, alla nostra bandiera, alla patria. Ma il modo in cui questa identità si affaccia al mondo è quello di un Paese che lavora per la pace, per il dialogo e per il libero commercio".



Migrantes: tre rifugiati ogni mille abitanti in Italia - A fine 2017 erano in accoglienza in Italia 183.681 richiedenti asilo e rifugiati, pari a circa il 3 per mille dei residenti. E' quanto emerge da un report della Fondazione Migrantes della Cei, secondo cui l'anno scorso il contatore degli arrivi di migranti e profughi in Italia si è fermato a 119.369 persone, il 34% in meno rispetto alle 181.436 del 2016 (si erano attestate a 153.842 nel 2015). Primo Paese di provenienza si conferma la Nigeria, seguita da Guinea, Costa d'Avorio, Bangladesh, Mali ed Eritrea.



Secondo dati del Viminale, nel 2017 hanno richiesto protezione in Italia circa 130mila persone (per la prima volta il numero supera gli arrivi via mare durante l'anno). Nel 2016 i richiedenti asilo erano stati 123.600, e 83.970 nel 2015. Nel 2017 sono stati esaminati circa 80mila richiedenti asilo e accordata protezione a oltre 30mila di essi. Ma una larga maggioranza, poco sotto il 60%, ha visto respingere la domanda. Questa percentuale è rimasta analoga a quella registrata nel 2016, dopo due anni di forte crescita.