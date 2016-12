Migranti, Alfano: "Dalla Ue nessuna solidarietà, ci hanno tirato un bidone"

Angelino Alfano torna ad attaccare la Ue per la gestione dell 'emergenza migranti . L'Europa, ha detto il ministro dell'Interno, "ci ha detto che è nostra responsabilità prendere le impronte a tutti i migranti, fare gli hotspot e presidiare le frontiere e in cambio ci aveva promesso solidarietà, assicurandoci che i migranti sarebbero stati ridistribuiti in tutta la Ue. Noi abbiamo mantenuto gli impegni, loro ci hanno invece tirato un bidone".

"Noi abbiamo mantenuto gli impegni perché siamo persone serie, loro - ha ribadito ancora una volta - ci hanno invece tirato un bidone sulla solidarietà che avevamo concordato: se noi facciamo un compito che serve a tutta Europa, almeno ce lo paghino".



A livello interno, il ministro ha ribadito che si punta ad un'equa distribuzione delle persone sbarcate. A livello regionale, ha sottolineato, "questo obiettivo è stato raggiunto, mentre a livello comunale no perché molti sindaci si sono rifiutati di accogliere. Noi - ha aggiunto - abbiamo quindi stanziato cento milioni di euro ai Comuni per dare loro cinquecento euro per ogni migrante accolto. Si tratta di soldi che potranno utilizzare per sistemare la scuola, il campanile della chiesa o una piazza, non sono fondi che vanno ai migranti".