Matteo Renzi dà l'ultimatum all'Ue: "O si cambia o è finita"

"O si cambia o è finita" - "Se l'Europa non cambia la sua visione e la sua strategia, è finita". Dice ancora Renzi a Bloomberg, ribadendo la necessità di un'agenda per la crescita e di una riduzione della burocrazia nel cuore dell'Unione Europea. "Sono preoccupato dalla possibilità che Schengen possa finire. Senza Schengen l'identità europea sarà a rischio". Secondo Renzi il tema dell'immigrazione sarà il problema chiave per l'Europa nei prossimi 12 mesi. "Abbiamo bisogno di un accordo con i Paesi africani per sviluppare infrastrutture e investire in quei luoghi".



Padoan: "Bisogna che l'Ue aiuti la Bce" - Dal canto suo il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è tornato a invitare tutti i Paesi europei "a fare del loro meglio per facilitare il lavoro della Bce". "La Bce sta facendo un grande lavoro e deve continuare a farlo", sottolinea Padoan, spiegando come "l'inflazione nell'eurozona deve muoversi il più velocemente possibile verso quello che da tutti è considerato il valore di equilibrio", intorno al 2%. Padoan invia un messaggio per rassicurare i mercati, confermando per quest'anno il previsto calo del debito pubblico in Italia. Un fatto - assicura - che "segnerà una svolta per il Paese, cambiando la scettica percezione che i mercati hanno nei nostri confronti".