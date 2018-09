Manovra, sfida sul deficit: M5s vuole il 2,4%, Pressing su Tria | Di Maio: "Ci vuole coraggio, inutile tirare a campare"

Di Maio: "Portare il deficit al 2,4%" - Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, insiste ancora per portare il deficit al 2,4% del Pil. Un livello insostenibile per il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che frena e chiama in causa "l'interesse della nazione", cercando fino all'ultimo di convincere i colleghi di governo a restare sotto il 2%.



Di Maio: "Scelte coraggiose o non vale la pena continuare" - Ma Di Maio non sembra intenzionato a mollare la presa: "Non tiriamo a campare, o si fanno scelte coraggiose o non vale la pena continuare", ha insistito infatti il ministro del Lavoro. "Ci sono differenze di vedute che vanno appianate. E' chiaro che, quando c'è un governo del cambiamento così radicale, ci sia una parte di apparato che rema contro", ha aggiunto.



Di Maio: "Ue non mi preoccupa" - "Sarà una manovra del popolo: coraggiosa e dove non ci si impicca a un numero o un altro", ha aggiunto Di Maio, sottolineando che "quel che non vogliamo fare è scrivere nel Def cose non vere: a differenza del passato quando si dava un obiettivo nel Def e poi alla fine il deficit era più alto". Quanto alle possibili reazioni di Bruxelles, il vicepremier, ha spiegato che "avremo modo di interloquire, a me non preoccupa Bruxelles".



Tria: "Salvaguardare la sostenibilità del debito" - Per Tria la priorità assoluta è quella di "salvaguardare la sostenibilità del nostro debito pubblico": un impegno sul quale, ha sottolineato, il governo "ha ottenuto la fiducia in Parlamento". Intanto al Tesoro si attende di capire se la Nota di aggiornamento al Def (Documento di economia e finanza), che verrà portata nel Consiglio dei ministri, darà ragione a Tria, con un debito pubblico compreso fra l'1,6% e l'1,9% del Prodotto interno lordo.



Tria in bilico? - Di Maio, nonostante le differenti posizioni su deficit, ha sottolineato come non ci sia "in programma alcuna richiesta di dimissioni" per il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Una posizione che però non sembra totalmente condivisa dalla Lega. "Se Giovanni Tria non fa più parte nel progetto, troveremo un altro ministro dell'Economia", ha infatti detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.