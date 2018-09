Tria: "La manovra sarà di crescita ma con attenzione al debito"

Quella in fase di definizione è una manovra "di crescita e non di austerity, ma che non crea dubbi sulla sostenibilità del nostro debito". A chiarirlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , secondo il quale "dobbiamo dare un segno ai mercati finanziari, a coloro che ci prestano i soldi". E sottolinea di aver "giurato nell'esclusivo interesse della nazione e non di altri, e bisogna cercare di interpretare bene questo mandato".

Parlando dal palco di un convegno di Confcommercio, Tria ha poi sottolineato che il primo impegno del governo in vista della prossima manovra economica sarà quello di bloccare l'aumento della pressione fiscale e sterilizzare le clausole di salvaguardia che determinano un incremento dell'Iva.



Il ministro ha quindi polemizzato con le politiche messe in atto dagli ultimi governi che prevedevano l'utilizzo di clausole di salvaguardia. "Siamo partiti da una situazione in cui era previsto l'aumento della finanza pubblica in accordo con la Commissione europea, e da lì si parte, ma l'accordo con la Commissione e le previsioni sull'aumento della finanza pubblica e quindi anche sulla crescita si basavano su un forte incremento della pressione fiscale, le famose clausole di salvaguardia. Se si fa un accordo su questo è chiaro che il primo problema è affrontare questo punto". Quindi, ha aggiunto Tria, "la prima parte della manovra è impedire l'aumento della pressione fiscale, semplificare gli sconti per ridurre la pressione fiscale".



Altro traguardo da raggiungere, secondo il ministro, è l'eliminazione del "differenziale di crescita tra Italia ed Europa che dura da diversi anni. Nel primo anno vogliamo dimezzarlo". Tutte le misure allo studio del governo per la prossima manovra "dovranno essere portate in modo consapevole, con gradualità, senza mettere in discussione la finanza pubblica", ha concluso Tria.