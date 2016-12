Manovra, incentivi per la sicurezza Tasse, salta lo sconto Ires per il 2016

Il credito di imposta varrà per le "persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa". Quindi non per commercianti e artigiani.



Sale il deficit - L'emendamento sulla sicurezza stanzia in tutto 2,6 miliardi di euro per finanziare, oltre agli interventi contro il cyber crime e il terrorismo, anche gli 80 euro mensili per le forze di polizia e le misure di promozione culturale, dalle periferie alla card di 500 euro per i 18enni da usare per musei e mostre.



Il provvedimento sarà coperto con l'aumento del deficit dal 2,2 al 2,4%. Il governo, nell'emendamento stesso, spiega come lo sforamento sia stato autorizzato dal Parlamento in via preventiva sulla "clausola migranti" previsto per il calo Ires 2016, che viene cancellato.



Salta il taglio dell'Ires - Non ci sarà, quindi, lo sconto di tre punti percentuali dell'Ires ipotizzato nella prima stesura della Legge di Stabilità per il 2016. La norma viene cancellata dall'emendamento su sicurezza e cultura.



Forze dell'ordine, arrivano gli 80 euro - Arriva il bonus di 80 euro per circa 500mila poliziotti e carabinieri. Il governo stanzia per questo 500 milioni di euro. La norma prevede un aumento di 960 euro l'anno e non riguarderà le capitanerie di porto.



Nuove dotazioni e assunzioni - Un altro degli interventi previsti, e per il quale vengono stanziati 50 milioni di euro, riguarda l'acquisto di nuovi strumenti e attrezzature, anche di dotazione per la protezione personale, in uso alle forze del comparto sicurezza e difesa.



Trentacinque milioni di euro arrivano poi per anticipare al 2016 le assunzioni previste per l'anno successivo nella Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.



Il bonus per i 18enni - Confermata poi un'altra norma già annunciata da Renzi, ossia il bonus per i 18enni. In arrivo una card da 500 euro per tutti i giovani che nel 2016 compieranno diventeranno maggiorenni. Potrà essere usata per spese culturali: teatro, cinema, musei, mostre ed eventi.



Mini-satelliti, in arrivo 89 milioni - In arrivo poi 89 milioni in tre anni "per sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano di sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia". Una parte dei finanziamenti provengono dalle risorse per interventi straordinari di difesa e sicurezza pubblica.



Gli altri emendamenti - Non solo sicurezza e cultura: tra le proposte anche il divieto per ulteriori perforazioni upstream entro le 12 miglia dalla costa; il trasferimento in un apposito fondo delle risorse per l'Anas; norme sull'affitto delle caserme dei vigili del fuoco; e misure sul contratto di programma Enav.