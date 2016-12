Manovra, aumenta il fondo per le donne vittime di violenza | Bonus 18enni anche per musica online

Bonus 18enni anche per musica online - C'è poi il via libera della commissione Bilancio della Camera ad un emendamento che consente ai 18enni di usare il bonus cultura da 500 euro anche per acquistare la musica su internet.



Bonus condomini esteso agli incapienti - Un altro emendamento prevede che le detrazioni fiscali per la ristrutturazione energetica e antisismica dei condomini varranno anche per gli incapienti. La norma stabilisce che "in luogo della detrazione" i contribuenti a basso reddito possano "optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati", incluse le banche.



Sconto fiscale per le banche etiche - Arrivano poi gli sconti fiscali per le banche etiche. "Il 75% delle somme destinate a incrementare il capitale non concorre - si legge in un ulteriore emendamento - a formare il reddito imponibile". Gli oneri, viene però evidenziato, non devono superare un milione di euro all'anno dal 2017. La proposta approvata definisce poi nel dettaglio quali siano gli operatori che possono rientrare nella categoria.



Ridotta l'accisa sulla birra - Inoltre viene ridotta l'accisa sulla birra. La proposta di modifica fa scendere l'accisa a 3,02 euro per ettolitro. "Abbiamo pensato che fosse il caso di dare un segnale al settore", dice il sottosegretario al Tesoro Pierpaolo Baretta, assicurando un "nuovo intervento in tempi brevi e forse già in seconda lettura al Senato" sul fronte dei produttori medi e piccoli.



Estensione per l'opzione donna e per la platea degli esodati - Approvate anche diverse modifiche al pacchetto previdenza, a partire dall'estensione di opzione donna alle lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1958 (e alle autonome nate nell'ultimo trimestre del 1957) che hanno maturato 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre del 2015. Inoltre, viene ampliata la platea dell'ottava salvaguardia degli esodati (che passa da 27.700 a 30.700 salvaguardati).



Lotteria degli scontrini- Più chance di vincita alla "lotteria degli scontrini", che viene introdotta con la Manovra, per chi paga con bancomat e carte di credito. Lo prevede un emendamento, a prima firma Boccadutri, approvato in commissione Bilancio della Camera. La lotteria per chi non usa i contanti partirà prima: anziché dal 2018 sarà attiva da marzo 2017.



Dl fisco è legge - L'Aula del Senato, intanto, ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul decreto fiscale collegato alla Manovra. Il sì di Palazzo Madama arriva con 162 voti favorevoli, 86 voti contrari e un astenuto. I votanti erano 249, i presenti in Aula 250. Il decreto è legge, essendo stato approvato un testo identico a quello che ha ottenuto il sì di Montecitorio.