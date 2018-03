M5s, Di Maio: "Abbiamo chiesto la presidenza della Camera" | Casaleggio: "Siamo inarrestabili, partiti moribondi"

"L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, accogliendo a Montecitorio i deputati eletti. "In questa settimana - ha spiegato - probabilmente eleggeremo uno dei presidenti delle Camere e saremo decisivi per l'elezione di entrambi. Abbiamo chiesto la presidenza della Camera perché qui ci sono più vitalizi da tagliare".

Il leader dei 5 Stelle ha poi tributato "un grande benvenuto" ai nuovi 277 parlamentari del Movimento, riuniti nell'auletta dei gruppi a Montecitorio.



Di Maio ha dunque parlato del ruolo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella fase post-voto: "Sono sicuro che il Capo dello Stato gestirà nel migliore dei modi questa fase. Apprezziamo molto che il Quirinale non stia mettendo fretta alle forze politiche".



I deputati sono entrati da via degli Uffici del Vicario e soltanto qualche "veterano" ha concesso qualche parola ai cronisti. "Noi abbiamo sempre come faro il nostro programma. Abbiamo scelto Di Maio e questo è un punto fondamentale che le persone che ci hanno votato hanno condiviso. Bisogna lavorare sempre e assolutamente a vantaggio degli italiani", ha affermato Carla Ruocco. "La prima riunione del gruppo parlamentare della Camera. Sono molto felice! Questa è la nuova squadra con la quale continueremo la nostra rivoluzione gentile", ha scritto su Facebook Laura Castelli, vicecapogruppo in pectore del M5s alla Camera.



Casaleggio: M5s inarrestabile, altri partiti moribondi. "Il MoVimento 5 Stelle è un vento inarrestabile che continuerà a crescere perché appartiene al futuro. I cittadini chiedono una vera democrazia, esprimono direttamente la loro voce e non sono più ostacolati dall'establishment. I suoi obiettivi sono definiti dai cittadini, non dai vecchi partiti moribondi". Così Davide Casaleggio, nel giorno dell'ingresso "a palazzo" dei neoeletti grillini, affossa la vecchia politica in un intervento sul Washington Post che appare sul blog delle Stelle. "Il M5s è oggi la prima grande compagine politica digitale al mondo. È nato e cresciuto in Rete, sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei comuni cittadini". Infine, il colpo di grazia agli altri: "La nostra esperienza - continua il figlio del guru del Movimento - è la prova di come la Rete abbia reso obsoleti e diseconomici i partiti e più in generale i precedenti modelli organizzativi".