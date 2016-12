Lorenzin: "Gli esami inutili costano all'Italia 13 mld, norme per evitarli"

13:50 - Gli esami diagnostici inutili legati alla medicina difensiva costano all'Italia 13 miliardi di euro l'anno. Lo ha affermato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, secondo cui il ministero sta lavorando a "protocolli stringenti per le direzioni generali che evitino gli sprechi, a partire dagli esami che si fanno durante la gravidanza".

"Nel 2050 in Italia non nasceranno più figli" - La Lorenzin ha poi parlato del calo di nuovi nati in Italia. "Nel 2050, con i tassi di natalità attuali, nel nostro Paese non nasceranno più figli", ha dichiarato. "Bisogna cominciare a centrare il problema con politiche attive, questo sarà un tema dei prossimi governi, di qualunque colore. Il 18 di marzo dovremmo avere i risultati del tavolo sulla fertilità che ho istituito, da cui elaborare nuove iniziative", ha aggiunto.



"Alleanza di governo solida, nel 2018 vedremo" - Parlando invece dell'esecutivo, il ministro della Salute, esponente del Nuovo centrodestra, ha detto: "Per quanto riguarda le alleanze future, noi stiamo lavorando con una alleanza di governo solida e leale che punta a riformare il Paese". "Quello che accadrà nel 2018 - ha proseguito - lo vedremo, noi vogliamo costruire un'area popolare in Italia che al momento non c'è".