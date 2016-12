Lorenzin difende il ddl Sanità: "Senza esami inutili meno sprechi e file"

"D'ora in poi, per i cittadini, sarà possibile accedere ai servizi sanitari riducendo le liste d'attesa". Così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, sulla riforma della Sanità. "Non prescrivere indagini inappropriate significa rinunciare a quelle che mai avrebbero dovuto essere prescritte", spiega la Lorenzin, che torna sulla polemica con le Regioni: "Attaccheremo gli sprechi e non faremo tagli lineari, così siamo arrivati a una mediazione".