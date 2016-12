Legge sulla cittadinanza, la Camera approva tra le proteste della Lega: "Non si regala"

La Camera dei deputati ha approvato con 310 sì, 66 no e 83 astensioni la nuova legge sulla cittadinanza . Proteste della Lega Nord a Montecitorio: "La cittadinanza non si regala" , scrivono su alcuni cartelli i deputati del Carroccio . La presidente Laura Boldrini ha chiesto l'immediata rimozione delle scritte. Al momento del verdetto, i parlamentari del Pd hanno applaudito mentre i leghisti hanno gridato: "Vergogna". Renzi esulta , il testo passa al Senato.

"E' l'unico modo che abbiamo per far sentire la nostra voce, visto che ci sono stati concessi solo 17 minuti per parlare", ha spiegato il deputato del Carroccio Cristian Invernizzi.



Al voto finale si sono astenuti i deputati del Movimento 5 Stelle mentre contro il testo hanno votato i parlamentari di Lega Nord, Fratelli d'Italia e Forza Italia.



Aula semi deserta - All'inizio delle dichiarazioni di voto finali sulla legge sulla cittadinanza non c'erano che una ventina di deputati, compresa la presidente dell'assemblea, Boldrini.