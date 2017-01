Legge elettorale, M5s: "Basta inciuci, subito al voto"

Italicum anche al Senato - "Il M5S, così come ha sempre sostenuto, vuole andare al voto subito e ridare voce ai cittadini. E, per fare questo, chiederà la calendarizzazione urgente della proposta di legge per armonizzare, in soli tre giorni di lavoro parlamentare, il Legalicum anche per l'elezione del Senato. Basta con le chiacchiere dei partiti e con la perdita di tempo per dar vita solo a inciuci. Ridiamo immediatamente il diritto di voto agli italiani": è questo il contenuto della nota congiunta dei parlamentari del Movimento delle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato.