Lega, Maroni: "Con me Salvini si è comportato da stalinista"

Nell'intervista rilascia a Il Foglio, Maroni si domanda: "In tanti si affannano a dire che io non sarò ministro, ma chi è che vuole fare il ministro?" "Pretendevo che il segretario del mio partito non utilizzasse la mia scelta di vita per colpirmi".



Tornando sulla sua scelta di non ricandidarsi alla Regione Lombardia Maroni sostiene che "Salvini sapeva tutto da mesi, è stato il primo a saperlo, il secondo è stato Berlusconi, ed è stato Salvini a concordare con me le tempistiche dell'annuncio, io sono un leninista convinto ma non avrei pensato di ritrovarmi di fronte un leader stalinista".



"Da leninista, non posso sopportare di essere trattato con metodi stalinisti e di diventare un bersaglio mediatico solo perche' a detta di qualcuno potrei essere un rischio", sottolinea. "Consiglierei al mio segretario non solo di ricordare che fine ha fatto Stalin e che fine ha fatto Lenin ma anche di rileggersi un vecchio testo di Lenin - aggiunge -. Ricordate? L'estremismo è la malattia infantile del comunismo. Se solo volessimo aggiornarlo ai nostri giorni dovremmo dire che l'estremismo è la malattia infantile della politica".



Ora Maroni immagina per sé "un futuro diverso, lontano da un modo di fare politica che capisco ma che proprio non mi appartiene".