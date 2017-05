Lega, Bossi: "Se Salvini vince le primarie è finita, valuterò il mio addio"

Primarie in casa Lega, si sceglie il nuovo segretario 1 di 8 Ansa Ansa Primarie in casa Lega, si sceglie il nuovo segretario 2 di 8 Ansa Ansa Primarie in casa Lega, si sceglie il nuovo segretario 3 di 8 Ansa Ansa Primarie in casa Lega, si sceglie il nuovo segretario 4 di 8 Ansa Ansa Primarie in casa Lega, si sceglie il nuovo segretario 5 di 8 Ansa Ansa Primarie in casa Lega, si sceglie il nuovo segretario 6 di 8 Ansa Ansa Primarie in casa Lega, si sceglie il nuovo segretario 7 di 8 Ansa Ansa Primarie in casa Lega, si sceglie il nuovo segretario 8 di 8 Ansa Ansa Primarie in casa Lega, si sceglie il nuovo segretario leggi dopo slideshow ingrandisci

Parlando coi giornalisti, il presidente-fondatore del Carroccio ha detto di "sperare" che la Lega non finisca con la linea di Matteo Salvini. "Ma io non mollo - ha aggiunto Bossi - non permetterò che il Nord venga tradito per qualche sedia in più. Oggi il Nord non ha più i soldi per mantenere il Sud".



Replicando a Salvini che rivendica di aver portato alla Lega una quantità di voti senza precedenti, Bossi ha affermato: "Sono stupidaggini, non sa quello che dice". "La Lega è calata - ha aggiunto - io prendevo almeno 4 milioni di voti. Lui ha solo solo sondaggi, che poi al voto sono meno". Ma Salvini - gli è stato chiesto - assomiglia all'altro Matteo, Renzi? "E' la brutta copia, sono tutti e due uguali, per loro la soluzione è 'prima il mio c...o'".



Quanto allo sfidante del segretario leghista che lui stesso ha sostenuto, Gianni Fava, Bossi ha risposto: "Quello che c'era abbiamo preso, abbiamo fatto di necessità virtù".