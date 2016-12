28 febbraio 2015 La Lega Nord manifesta in piazza a Roma

E' la prima volta nella storia del Carroccio Capitale blindata e molti negozi chiusi nel giorno della grande protesta leghista

18:13 - Per la prima volta la Lega Nord manifesta a Roma. La protesta in piazza del Popolo del Carroccio guidato da Matteo Salvini è un momento storico per il movimento politico nato e cresciuto in terra di Padania, che adesso però sta cercando di assumere una portata nazionale. Contro i leghisti in piazza anche gli antagonisti, che danno vita al corteo anti-Carroccio, da piazza Vittorio. Il sindaco Ignazio Marino: "Mille quattrocento manifestazioni l'anno hanno un costo per la città. Questo ruolo nazionale della Capitale va considerato, in termini di risorse umane e materiali".