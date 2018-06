L'Italia è il secondo Paese al mondo per numero di persone sotto scorta

17 giugno 2018 09:48 LʼItalia è il secondo Paese al mondo per numero di persone sotto scorta Cʼè chi ne ha davvero bisogno e cʼè invece chi non vuole rinunciarvi: in arrivo un nuovo decalogo per evitare gli sprechi e lʼinsofferenza dei cittadini rispetto a un "privilegio"

La percezione secondo la quale in Italia c’è un alto numero di persone alle quali è stata assegnata una scorta è corretta. Sono 800 per la precisione, tanto che il nostro Paese è il primo in Europa e il secondo nel mondo dopo gli Stati Uniti, i quali però contano anche 200 milioni di abitanti in più. Il problema non è ridurre i costi, o la quantità di cittadini sotto protezione, ma utilizzare meglio fondi e risorse. L’obiettivo è migliorare il servizio, tagliare gli sprechi e dare risposta alle insofferenze della cittadinanza, alla quale la scorta appare spesso come una sorta di status symbol.

La situazioneA fare i conti ci pensa Il Messaggero. Ottocento le persone sotto scorta, fra magistrati, politici, imprenditori, giornalisti e altre personalità. Tremila gli agenti delle forze dell’ordine impiegati. Duecento i milioni di euro che lo Stato spende per garantire questo servizio, 50 in meno rispetto al 2017, dopo che il ministero dell’Interno ha iniziato a rivedere il sistema. Il problema però è che al di là dei numeri, garantire alle persone di svolgere il proprio lavoro ed esprimere le proprie idee in tutta sicurezza è importante. Ne va della tenuta stessa di un Paese democratico. Il punto non è infatti togliere la scorta, ma utilizzarla meglio. Ad esempio, riorganizzando i "reimpieghi": agenti che accompagnano una persona solo per un breve tratto, dalla stazione o dall'areoporto a un palazzo istituzionale, e poi passano ad occuparsi di un altro scortato, sempre e solo per accompagnarlo da un luogo A a un luogo B. Dai 40 ai 60 sono il numero di servizi di questo tipo, garantiti dalla sola Questura di Roma.

La revisioneSono i servizi saltuari a essere nel mirino del ministero degli Interni. In effetti, si tratta di un sistema massacrante per chi deve garantire la sicurezza, che si trova ogni volta di fronte a una persona che non conosce, non sa a quale tipo di pericolo è sottoposta e come organizzare al meglio la protezione. Gli agenti sono sottoposti continuamente a un elevato stress psico-fisico e gli scortati non possono essere seguiti al meglio. L’idea di occuparsi di meno persone, ma gestirle meglio. Lo aveva già fatto il governo Renzi, ma ora rincarano la dose Movimento 5 Stelle e Lega: si chiede maggior senso di responsabilità a ministri e sottosegretari nell'utilizzo delle cosiddette auto blu, che contribuiscono inoltre a creare insofferenze nei cittadini per quelli che sono visti come privilegi della classe governante. Una stretta più concreta è necessaria, poi, non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto locale. Meno di un anno fa, nelle regioni del sud si contava circa un auto (e un autista) ogni 100mila abitanti.