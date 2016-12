1 gennaio 2016 Iva Zanicchi senza Ligonchio e il culatello senza Zibello: via 40 Comuni Dal 1° gennaio istituite 23 nuove realtà civiche mediante la fusione amministrativa di 63 municipi sotto i 5.000 abitanti. Addio al paese della cantante; un ben arrivato, invece, alla Nuova Pescara

Iva Zanicchi non sarà più conosciuta come l'aquila di Ligonchio né il culatello sarà più di Zibello. E Porretta Terme perderà il suo Soul Festival? Dal 1° gennaio 2016 cambia la geografia dei Comuni che da 8.046 diventeranno 8.006: spariscono quaranta municipi sotto i cinquemila abitanti, inglobati in fusioni che interessano tutta la Penisola, dal Trentino all'Abruzzo. Via ai campanilismi, grandi e piccoli: tutto merito o colpa della razionalizzazione amministrativa che passa sotto il nome di spending review e di quella legge 135 del 2012.

Così Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, e Zibello, in provincia di Parma, andranno a formare rispettivamente i nuovi Comuni di Ventasso (insieme a Busana, Collagna, Ramiseto per toccare quota 4.407 abitanti) e di Polesine Zibello (3.348 anime). Porretta Terme (Bologna) finirà con Granaglione nell'Alto Reno Terme con 6.967 unità. Con Spoltore e Montesilvano la città di Pescara supererà i 186mila residenti affermandosi come centro leader in Abruzzo e ribattezzandosi Nuova Pescara.

Sono in totale 63 i paesi italiani interessati da questa nuova fase di fusione, l'ultima delle sette previste nel 2015 e approvate da leggi regionali, che porta dal 1° gennaio 2016 alla formazione di 23 nuove entità amministrative. Diciassette nel solo Trentino-Alto Adige, mentre 4 nuovi Comuni sorgeranno in Romagna e due in Piemonte.