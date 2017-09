Ius soli, anche la Boschi frena: "Mancano numeri in Parlamento"

Categorico era stato anche il capogruppo dem Luigi Zanda: "Portare oggi nell'aula del Senato lo Ius soli significherebbe condannarlo a morte certa e definitiva, alla maggioranza mancano 24 voti. Purtroppo i sette senatori di Sinistra italiana e i pochi di altre componenti che, oggi, voterebbero a favore del provvedimento non sono sufficienti a formare una maggioranza che possa approvarlo. Questi, al di là di ogni dietrologia, sono i numeri reali".



La volontà del Governo di portare a casa la legge era stata ribadita da Anna Finocchiaro: "L'approvazione dello ius soli rientra ancora negli obiettivi dell'esecutivo e verrà affrontato dopo il Def", aveva assicurato, confermando l'intenzione dell'esecutivo di lavorare per avere i voti al Senato. Sono una trentina i voti mancanti "anche se si mette la fiducia" e, aveva sottolineato, non si trovano "senza fare crociate o guerre di religione", ma "con la politica e con il compromesso: è poco eroico ma e' l'unica cosa che può sbloccare la situazione".



La resa del Governo, in ogni caso, non convince tutti. Anche dentro il Pd. "La fiducia è l'unico modo per approvare lo ius soli. Confidiamo nel lavoro di Gentiloni, perché il Pd vuole portare a casa questa legge", aveva detto il presidente dem Matteo Orfini. Pronti, dopo i "no" e le astensioni degli ultimi tempi, a votare la fiducia al governo i bersaniani. "Non dare la cittadinanza a 800mila bambini che frequentano le nostre scuole è solo un regalo alla destra. Il Pd ha fatto forzature inaccettabili in questa legislatura. Ne faccia una per una buona causa, metta la fiducia su questa legge e i numeri ci saranno", assicura Francesco Laforgia, capogruppo di Mdp a Montecitorio.



Anche Campo progressista è in pressing: "In questa legislatura si sono approvate leggi contro i sindacati, il mondo della scuola, contro le associazione ambientaliste. Misure impopolari su cui si è andati avanti come treni. È inaccettabile lo scaricabarile di queste ore. Si metta la fiducia e si voti entro la fine della legislatura, se esiste ancora una parvenza di centrosinistra. È il momento di scegliere tra umanità e barbarie, non c'e' piu' posto per l'ipocrisia", attacca Marco Furfaro.



Esulta la destra: "I senatori Pd prendono atto che lo Ius Soli non ha i numeri. Vince il no di Forza Italia a una legge assurda", cinguetta Maurizio Gasparri. "E' una vittoria della Lega, dei cittadini e di tutti gli immigrati regolari e di buon senso - gli fa eco Matteo Salvini - La cittadinanza non si regala, l'integrazione non e' un biglietto per il luna park. Se ne facciano una ragione i buonisti e alcuni amici d'Oltretevere".