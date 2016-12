Italicum e Pd, Bersani: c'è problema democratico

13:52 - "Qui parliamo di un problema di sistema democratico di questo Paese. E quando tutto viene rubricato a cosuccia e nessuno osserva fino in fondo cosa si sta facendo, questo mi preoccupa molto. Sono esterrefatto". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, dopo lo scontro in assemblea tra minoranza Pd e Renzi sull'Italicum. "Io non ho visto una ritirata della minoranza Pd, ho visto un'idea di combattimento", ha aggiunto l'ex segretario.

Le dimissioni di Roberto Speranza da capogruppo sono irrevocabili? "Non lo so, questo dovete chiederlo a lui. Ho trovato la sua posizione coerente, forte", afferma ancora Bersani a Montecitorio, sottolineando come "si dovrebbe considerare che mercoledì il fatto di andare avanti dopo le dimissioni di Speranza non sia piaciuto a un pezzo dell'assemblea, non ci voleva mica Einstein".



Orfini: Speranza rifletta - "A Speranza l'ho già detto ieri sera in pubblico e poi in privato: rifletta sulla sua decisione. Secondo me drammatizzare è un errore. Mi sembra esagerato dire che e' a rischio la democrazia perche' ci sono 100 capilista bloccati anziche' 80". Lo ha detto parlando con i cronisti a Montecitorio Matteo Orfini, presidente del Pd.



Orfini ha spiegato che la prossima settimana ci sarà una nuova Assemblea del gruppo del Pd: "valuteremo insieme - ha detto - il mandato che Speranza ha rimesso all'Assemblea".