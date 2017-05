Inchiesta Consip, Matteo e Tiziano Renzi intercettati: "Devi dire la verità"

"È vero che hai fatto una cena con Romeo?" È il 2 marzo 2017 e a fare la domanda nel corso di una telefonata dai toni molto accesi è l'ex premier Matteo Renzi . Il destinatario è il padre Tiziano , toccato dall' inchiesta sugli appalti Consip (la centrale acquisti della Pubblica amministrazione) che ha portato all' arresto dell'imprenditore Alfredo Romeo e sfiorato anche l'ex sottosegretario oggi ministro dello Sport Luca Lotti . A rivelare stralci di quella telefonata è il giornalista del "Fatto Quotidiano" Marco Lillo . La risposta che dà il genitore è vaga. Come riporta il brogliaccio, Tiziano dice che le cene se le ricorda, ma i bar no. In un altro passaggio il segretario Pd attacca: "Non ti credo". Per poi suggerire: "Devi dire nomi e cognomi", "Babbo, devi dire tutta la verità ai magistrati".

A effettuare la telefonata sarebbe stato proprio Renzi junior, subito dopo aver letto un articolo pubblicato da "Repubblica" intitolato "Il teste e la cena nella bettola: 'Il manager parlò di strategie con il padre di Matteo". Il servizio ricostruiva di una cena "segreta" alla quale avrebbero partecipato Tiziano, Alfredo Romeo e Carlo Russo, il cosiddetto "facilitatore" della vicenda, l'imprenditore accusato dall'amministratore delegato di Consip Luigi Marroni di aver esercitato pressioni, per conto di Renzi senior e Denis Verdini, in merito a un appalto da 2,7 miliardi di euro.



Ma il papà nega. Al telefono dice: "Matteo ascolta: io non ho mai incontrato Romeo. Fidati". Ma questo non basta a rassicurare il figlio che, se pubblicamente si dice "umanamente vicino" al genitore, nei fatti è preoccupato che la vicenda comprometta la sua corsa alle primarie del Partito Democratico. "Non ti credo e devi immaginarti cosa può pensare il magistrato. Non è credibile che non ricordi di avere incontrato uno come Romeo, noto a tutti e legato a Rutelli e Bocchino".



Renzi junior non lesina anche consigli sulla strategia difensiva da seguire: "Non puoi dire bugie o non mi ricordo e devi ricordarti che non è un gioco". Del resto poco prima aveva sbottato: "Io non voglio essere preso in giro e tu devi dire la verità in quanto in passato la verità non l'hai detta a Luca (Lotti, ndr) e non farmi aggiungere altro. Devi dire se hai incontrato Romeo una o più volte e devi riferire tutto quello che vi siete detti".