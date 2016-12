Il Tribunale di Messina rinvia l'Italicum alla Corte Costituzionale

Il Tribunale di Messina ha rinviato l' Italicum alla Corte costituzionale . Il giudice ha fatto propri 6 dei 13 motivi di incostituzionalità della legge elettorale proposti dai ricorrenti, relativi in particolare al premio di maggioranza e alla mancanza di soglia minima per il ballottaggio. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano , commenta: "Non mi stupisce. Siamo in Italia, dove una legge prima di diventare vigente è già mandata alla Consulta".

Il ricorso presentato a Messina è uno dei 18 depositati presso diversi tribunali italiani. Un'iniziativa nata nell'ambito del Coordinamento democrazia costituzionale, in cui si è costituito un gruppo di avvocati anti-Italicum coordinati dall'avvocato Felice Besostri, già protagonista della battaglia contro il Porcellum, poi dichiarato incostituzionale dalla Consulta.



Alfano: "Non è detto che la Consulta cassi la legge" - Immediata la replica del ministro Angelino Alfano: "Quando e se la Corte costituzionale si pronuncerà sull`Italicum, vedremo. Non è assolutamente detto che la cassino, noi intanto cerchiamo i nostri voti indipendentemente dalla legge". "Vivo senza preoccupazioni il prossimo turno elettorale, abbiamo finora avuto buoni risultati. Si sforzano di dipingerci deboli", ha aggiunto il leader di Ncd.



L'Italicum è stato approvato dal Parlamento il 4 maggio scorso e la sua entrata in vigore è prevista per luglio 2016.