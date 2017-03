Il senatore Pepe infiamma il web con il suo no al vaccino anti morbillo

"Piuttosto che vaccinare 30 bimbi si potrebbero mettere 29 bimbi in classe col primo che prende il morbillo, o #ètroppogratis?". Questo il tweet pubblicato dal senatore M5s Bartolomeo Pepe in riferimento alle polemiche di questi giorni in merito all'allarme morbillo. Lo stesso parlamentare era balzato agli onori della cronaca per aver promosso dentro Palazzo Madama una proiezione, poi annullata, di "Vaxxed", un controverso documentario sui rischi connessi ai principali vaccini.