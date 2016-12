Vaxxed, il documentario anti vaccini non verrà proiettato in Senato: bufera sul senatore Pepe

"Vaxxed, from cover-up to catastrophe": un film dichiaratamente anti vaccini. La pellicola avrebbe dovuto essere presentata il 4ottobre, nella sala di Santa Maria in Aquiro di Palazzo Madama, su iniziativa del senatore Bartolomeo Pepe , ex M5s membro del gruppo parlamentare Gal. Ma l'evento è stato annullato dal presidente del Gruppo, che ha comunicato la revoca della richiesta di utilizzo della Sala Convegni.

"No a campagne antiscientifiche e di disinformazione". Parole del presidente del Senato, Pietro Grasso, intervenuto dopo le polemiche suscitate dall'annuncio di proiezione in Senato del documentario diretto da Andrew Wakefield: ex medico radiato per una discussa ricerca che metteva in relazione questa pratica clinica con l'autismo.



Nelle ultime ore, si era levata la protesta del mondo scientifico: l'Istituto Superiore di Sanità aveva espresso "sconcerto e indignazione" per l'iniziativa promossa dal Senatore. In una nota, i contenuti del film erano stati definiti "totalmente antiscientifici" e contrari alla tutela della salute pubblica. Per quanto riguarda poi la decisione di Pepe, l'Iss aveva precisato che la scelta era "tanto piu' grave se si pensa al calo di oltre il 5% delle coperture vaccinali che si è verificato recentemente e che ha portato il nostro Paese sotto la soglia di sicurezza".



La presidenza del Senato, tuttavia, aveva subito fatto sapere, attraverso un comunicato, di aver negato il patrocinio all'evento. Ora l'intera operazione è naufragata, su pressioni accademiche e istituzionali.