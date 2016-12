I senatori del Pd: "Via dal Codice civile l'obbligo di fedeltà dei coniugi"

"Togliere dall'articolo 143 del Codice civile l' obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi". E' il disegno di legge depositato a Palazzo Madama da alcuni senatori del Pd mentre in Aula infuriava il dibattito sulle unioni civili . "E' un retaggio di una visione superata e vetusta del matrimonio - spiega Laura Cantini , prima firmataria del ddl -. Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza di questo dovere".

Non è tutto. Secondo la Cantini e altri senatori Dem "la legge 219 del 2012 ha superato la distinzione tra figli legittimi e naturali, che rese fondamentale all'epoca l'obbligo di fedeltà tra i coniugi. Da questo punto di vista l'accordo raggiunto sulle unioni civili recepisce un modello molto più avanzato, che dovrà essere recepito dal Codice civile".



Cosa dice il Codice civile - Ecco il secondo comma dell'articolo 143 del Codice civile che i senatori Dem vorrebbero in parte modificare: "Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione".



Gli altri firmatari - Insieme a Laura Cantini hanno posto la propria firma in calce al ddl anche i demicratici Monica Cirinnà, Daniele Borioli, Rosaria Capacchione, Valeria Cardinali, Camilla Fabbri, Sergio Lo Giudice, Alessandro Maran, Mario Morgoni, Stefania Pezzopane e Francesca Puglisi. Presente inoltre la ex grillina Alessandra Bencini, ora nelle file dell'Italia dei Valori.