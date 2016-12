Grillo telefona alla Raggi: movimento sia unito, Roma importante. Resta il nodo sul destino della Muraro

Beppe Grillo ha chiamato il sindaco di Roma, Virginia Raggi , per farsi raccontare da lei la sua versione di quanto accaduto negli ultimi giorni dopo le dimissioni a catena nella giunta. Non c'è stato quindi alcun faccia a faccia fra i due ma soltanto una telefonata di una decina di minuti, in cui il fondatore del M5s, che non andrà in Campidoglio , ha ribadito l'importanza "dell'unità del movimento in questo momento perché Roma è troppo importante".

In Campidoglio il nodo cruciale riguarderebbe solo la poltrona dell'assessore all'ambiente Paola Muraro. E' quanto emerso durante la telefonata tra Grillo e la Raggi. Quest'ultima avrebbe ribadito al leader del M5s di essere in attesa di leggere le carte per poi prendere una decisione. I due sarebbero entrati nei tecnicismi del caso giudiziario e, sempre a quanto si apprende, non sarebbe più in discussione la posizione dell'assessore al bilancio, Raffaele de Dominicis.



Raggi: su Muraro decidono i pm non i giornali - "Lo dico chiaro a tutti: saranno i pm a decidere se c'è una ipotesi di reato o si va verso una richiesta di archiviazione. Non i partiti o qualche giornale. Intanto, l'assessore deve continuare ad impegnarsi per ripulire la città. E si metta fine alle polemiche". Lo afferma il sindaco di Roma in un intervento sul blog di Grillo. "Facciamo chiarezza. Voglio spiegare con semplicità cosa è accaduto o, meglio, cosa sta accadendo. Stiamo aspettando di leggere il fascicolo della procura che riguarda l'assessore all'Ambiente Paola Muraro. Le ho imposto, per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini - che vengono prima di tutti -, di lavorare per mantenere pulita Roma. In merito alla sua posizione non c'è un fatto, un riferimento temporale o un luogo o una circostanza specifica per capire di che si tratta. Non c'è altra informazione. Lo ripeto: vogliamo leggere le carte. Ci auguriamo e chiediamo che arrivino quanto prima".



Intanto si fa chiarezza sul destino dell'attuale vicecapo di gabinetto Raffaele Marra. "Sarà ricollocato in un'altra sede", recita il post scriptum che compare sul blog di Beppe Grillo sotto la dichiarazione della sindaca Virginia Raggi, ripresa da Facebook.